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المحلية

رصد ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا في كوريا لدى مواطن كوري قادم من ووهان

Write: 2020-01-24 15:14:28Update: 2020-01-24 15:20:59

رصد ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا في كوريا لدى مواطن كوري قادم من ووهان

Photo : YONHAP News

تم رصد ثاني حالة إصابة بف​يروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية.
وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إنه تم التأكد من حالة الإصابة بفيروس كورونا لدى رجل كوري عائد من مدينة "ووهان" الصينية عن طريق شنغهاي، حيث ظهرت عليه أعراض البرد منذ يوم العاشر من شهر يناير الجاري.
وأوضح المركز أنه تم عزل الرجل المصاب في مستشفى إنتشون لتلقي العلاج، وأن حالته الصحية مستقرة.
وتم رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كوريا لدى مواطنة صينية كانت قد وصلت إلى كوريا من مدينة "ووهان" لقضاء عطلة عيد رأس السنة القمرية، وهي الآن معزولة في مستشفى إنتشون أيضا لتلقى العلاج.
ويذكر أنه تم حتى الآن عزل 25 شخصا مصابا بأعراض تنفسية، مثل الحمى والسعال، ولكن تم الإفراج عنهم جميعا بعد إجراء فحوصات طبية عليهم.
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