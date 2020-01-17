كوريا الشمالية تشارك في مؤتمر ميونخ الأمني للمرة الأولى

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قررت كوريا الشمالية حضور مؤتمر ميونخ للأمن للمرة الأولى على الإطلاق.وقال رئيس مؤتمر ميونخ للأمن "فولفغانغ إيشنغر" إن نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي "كيم سون كيونغ" سيمثل بيونغ يانغ في المؤتمر الذي سيعقد خلال الفترة من يوم الرابع عشر وحتى السادس عشر من شهر فبراير القادم.وتأتي هذه المشاركة بعد أن قبلت كوريا الشمالية الدعوة التي وجهها إليها المؤتمر.وأعلن 18 رئيس دولة، و12 رئيس حكومة، و70 وزيرا للخارجية والدفاع حتى الآن عن عزمهم المشاركة في المؤتمر.ومن بين هؤلاء المشاركين، وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، ووزير الدفاع الأمريكي "مايك إسبر"، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوتشي".وتثير مشاركة كوريا الشمالية في مؤتمر ميونخ الأمني اهتمام الكثيرين حول ما إذا كان سيُعقد لقاء بين ممثلي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على هامش المؤتمر.وكانت بيونغ يانغ قد حذرت يوم الثلاثاء الماضي من أنها قد تسعى للبحث عن مسار جديد لتسريع برامجها النووية. وقال "جو يونغ تشول" المستشار في مكتب التمثيل الدبلوماسي في مقر الأمم المتحدة في جنيف في كلمة ألقاها يوم الثلاثاء الماضي أمام المؤتمر الدولي للحد من التسلح، إن بيونغ يانغ لم تعد ترى سببا للتقيد من جانب واحد بالتزام لا يحترمه الطرف الآخر.وقد قامت كوريا الشمالية بتعيين "لي سون كوان"، الضابط العسكري السابق المعروف بأن مفاوض متشدد، في منصب وزير الخارجية. وتدل هذه الخطوة على استمرار الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في تجاهل المفاوضات مع الولايات المتحدة.وسوف تشارك وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" في مؤتمر ميونخ.