إضافة كوريا واليابان وفرنسا إلى تحالف العيون الخمس الاستخباراتي

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قال تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أمس الأحد إنه تم إطلاق تحالف باسم "العيون الخمس الاستخباراتي الموسع"، بعد إدراج كل من كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا ضمن قائمة الدول الأعضاء الخمس، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤولين في الحكومتين الأمريكية واليابانية أن إطلاق التحالف الموسع هذا يهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية حول كوريا الشمالية بين الدول الثماني الأعضاء في التحالف، إلى جانب عمليات تحليل إطلاق الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية، والتي تقوم بها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.وقالت الوكالة اليابانية إن الدول الثماني عقدت اجتماعا بينها الخريف الماضي وتبادلت الآراء حول سبل جمع المعلومات الاستخباراتية حول كوريا الشمالية.وكانت تلك الدول قد قامت بمراقبة سفن الشحن الكورية الشمالية لمنعها من تفريغ المواد التي تخضع للعقوبات الدولية بين السفن في مياه البحر الدولية.وأشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة تسعى لإدراج دول حليفة لها إلى التحالف الاستخباراتي لمواجهة التهديدات الفضائية والإلكترونية من قبل بعض الدول، بما فيها الصين.الجدير بالذكر أن هذا التحالف تم تأسيسه بمشاركة الدول الخمس الناطقة باللغة الإنجليزية من خلال توسيع اتفاقية استخباراتية موقعة بين الولايات المتحدة وبريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية.