تراجع السوق المالية بعد عطلة رأس السنة القمرية بسبب المخاوف من فيروس كورونا ووهان الجديد

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تراجعت السوق المالية في كوريا الجنوبية تراجعًا حادًّا اليوم الثلاثاء عند افتتاحها، بعد عطلة رأس السنة القمرية التي دامت أربعة أيام، حيث أعلنت البلاد وأجزاء أخرى من العالم حالة التأهب بسبب انتشار فيروس "كورونا ووهان" الجديد في الصين.وعند الساعة العاشرة صباحًا، سجل مؤشر كوريا المركب لأسعار الأسهم "كوسبي" مستوى 2,185 نقطة، أو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 2.72% عن إغلاق يوم الأربعاء الماضي.وقد تمت موازنة عمليات البيع التي قام بها الأفراد والمستثمرون الأجانب جزئيًّا بعمليات الشراء الصافي التي قامت بها شركات الاستثمار.وقد انخفض أيضًا مؤشر "داو جونز" الصناعي الأمريكي بصورة حادة، ليصل إلى 28.535 نقطة، أو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.57% عن تداولات اليوم السابق.