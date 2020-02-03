كوريا الشمالية تؤكد خلوها من فيروس كورونا الجديد

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أكدت حكومة كوريا الشمالية أمس الأحد أنه لا توجد حالات مؤكدة من الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.وصرح مسؤول في وزارة الصحة العامة خلال مقابلة مع التلفزيون المركزي الكوري الشمالي بأنه على الرغم من عدم وجود أي حالات مبلّغ عنها، إلا أنه يجب أن تظل البلاد متيقظة وأن تسعى جاهدة لمنع انتشار الفيروس.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها كوريا الشمالية معلومات عن أوضاع الإصابة بالفيروس المُعدي القاتل.ومع ذلك، قال المسؤول إن المرضى الذين يعانون من الحمى أو السعال قد تم وضعهم في الحجر الصحي لتلقي العلاج، وهو ما يشير إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.وأضاف المسؤول أن السلطات تقوم حاليا بفحص شامل للحجر الصحي على الأشخاص والبضائع في جميع المعابر الحدودية.