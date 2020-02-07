وزير المالية يتعهد ببذل جهود شاملة لمساعدة شركات السيارات الخاسرة بسبب فيروس كورونا

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تعهد وزير المالية "هونغ نام كي" ببذل جهود شاملة لتطبيع عمليات شركات تصنيع قطع غيار السيارات في الصين لمساعدة شركات السيارات الكورية التي تعاني من نقص في إمدادات قطع الغيار، وسط تفشي فيروس كورونا.كشف الوزير "هونغ" عن هذه الخطة اليوم الجمعة، خلال اجتماعه مع الوزراء المعنيين بالاقتصاد.وقال إنه في ضوء الحصة التي تحتفظ بها الصناعات التحويلية في قطاع السيارات في البلاد، من الضروري ضمان قيام شركات صناعة السيارات المحلية بتطبيع الإنتاج في أسرع وقت ممكن، لتقليل التداعيات الاقتصادية.وأضاف أن الحكومة سوف تعزز التشاور مع الحكومات المحلية الصينية، وتطلب منها استئناف تشغيل مصانع قطع غيار السيارات الخاصة بها لتحقيق هذا الغرض.كما قال الوزير "هونغ" إن الحكومة ستوفر أيضًا دعمًا نشطًا للتأكد من أن الأجزاء التي يتم إنتاجها في الصين سيتم تزويدها بسرعة لشركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية.وأكد أن الحكومة ستقدم حوالي تريليوني وون كدعم مالي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي من المتوقع أن تتعرض لخسائر مالية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.