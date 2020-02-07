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حصل المخرج "بونغ جون هو" والكاتب المشارك "هان جين وون" على جائزة الأوسكار عن أفضل سيناريو أصلي في حفل توزيع للجوائز أقيم اليوم الاثنين في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 101 عام، التي يفوز فيها فيلم كوري بجائزة الأوسكار.كما تعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها كاتب آسيوي بجائزة أفضل سيناريو في حفل الأوسكار الذي يعود تاريخه إلى 92 عاما.وكان فيلم "الطفيلي" قد تنافس مع الأفلام المشهورة الأخرى، منها أفلام "1917"، و"قصة زواج"، و"ذات مرة في هوليود".وبعد تسلم الجائزة، أعرب المخرج "بونغ" عن فخره بالحصول على أول جائزة للأوسكار، وعن شكره لأبطال الفيلم على أدائهم الفائق في نقل السيناريو على الشاشة.والجدير بالذكر أن فيلم "الطفيلي" قد تم ترشيحه لستة جوائز للأوسكار، وهي جوائز أفضل صورة، وأفضل إخراج، وأفضل سيناريو أصلي، وأفضل فيلم روائي عالمي، وأفضل تصميم في الإنتاج، وأفضل تحرير للأفلام.