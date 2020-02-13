كوريا الشمالية تمدد فترة الحجر الصحي من 15 إلى 30 يومًا

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ذكرت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية أن النظام قرر تمديد فترة الحجر الصحي من 15 يومًا إلى شهر كامل، للقادمين إلى البلاد، لمنع تفشي فيروس كورونا-19 (COVID-19) في كوريا الشمالية.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية أمس الأربعاء أن اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي الأعلى قررت تمديد فترة الحجر الصحي مؤقتًا من 15 يومًا إلى 30 يومًا.وشدد تقرير الوكالة على أنه يجب على جميع المنظمات الحكومية والأجانب العاملين أو المقيمين في البلاد الالتزام بهذه الخطوة.وقالت لجنة الصحة العامة المركزية في الشمال -المسؤولة عن مكافحة الفيروس- إن القرار يهدف إلى منع انتشار الفيروس المعدي وحماية أرواح المواطنين والأمن القومي.وقال نائب وزير الصحة في كوريا الشمالية "كيم هيونغ هون" أمس الأربعاء على شاشة التلفزيون المركزي في كوريا الشمالية إن السلطات تفرض إجراءات الحجر الصحي الشامل للقادمين إلى البلاد والذين اتصلوا بهم.