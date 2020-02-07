الحكومة : لا داع لإلغاء الفعاليات الجماعية في البلاد

Photo : YONHAP News

تم التاكيد اليوم الخميس على بقاء عدد حالات الإصابة بكورونا 19 عند مستوى 28 إصابة، وذلك ليومين متتالين.ومع تراجع نسق الإصابات بالفيروس في البلاد، يرى بعض الخبراء أن مرحلة الذروة لانتشار المرض قد مرت، بينما تقول الحكومة والسلطات الصحية إن الوقت لم يحن بعد لذلك.وأشار مركز التعامل مع السيطرة على الأمراض المعدية والوقاية منها إلى أن سياسة الحصار التي اتخذتها الحكومة الصينية على مدينة "ووهان" قد حققت بعض النتائج الإيجابية، ولكن بسبب اختلاط الأشخاص غير المصابين بكورونا 19 بالمصابين به بعد انتهاء عيد موسم الربيع بالصين، لا يمكننا الجزم بنجاح جهود احتواء المرض نهائيا.وتعتقد حكومة سيول أنه إذا مضت الصين قدما في المحافظة على جهود احتواء المرض وعلى نسق تراجع الفيروس بشكل مستمر، فسينخفض بذلك مستوى خطورة انتشار الأمراض المعدينة في كوريا أيضا. لكنها ترى في المقابل أن الحكم بمرور فترة ذروة تفشي المرض سابق لآوانه.لكن الحكومة أكدت على أنه لا داعي لتأجيل أو إلغاء المهرجانات الإقليمية والامتحانات وغيرها من الفعاليات الجماعية على اعتبار أن ذلك يعد تخوفا مبالغ فيه من انتشار الفيروس.وأشارت إلى إمكانية تنظيم الفعاليات من خلال اتخاذ مختلف الإجراءات الوقائية بشكل كاف.كما نصحت الحكومة كبار السن والحوامل بعدم حضور الفعاليات المقامة في الأماكن المغلقة.