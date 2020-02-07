6 شركات محلية وأجنبية للسيارات تسترجع حوالي 460 ألف سيارة

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صرحت وزارة الآراضي والنقل اليوم الخميس بأن شركتي "هيون ديه" للسيارات و"إف سي إيه كوريا" وغيرها ستسترجع 494 ألفا و720 سيارة محلية وأجنبية بهدف إصلاح أعطال في الصنع.وقد تم التأكد من إمكانية تعرض بعض السيارات القديمة للحرائق وعددها يتراوح ما بين 491 إلى 1102 سيارة أنتجتها وباعتها شركة "هيون ديه".ويمكن لهذه السيارات أن تتلقى خدمات الإصلاح المجانية في مراكز الخدمات التابعة للشركة بدءا من يوم 17 من هذا الشهر.كما تم التأكد من إمكانية حدوث عطل في أجهزة نقل الحركة في 872 سيارة من نوع "فيات" لعام 2013 التي أنتجتها وباعتها شركة "إف سي إيه كوريا". ويمكن أيضا لأصحاب هذه السيارات الحصول على الخدمات المجانية في مراكز الخدمات الرسمية التابعة للشركة.من جهتها تسترجع شركة "بي إم دبليو كوريا" 2،273 سيارة من 9 موديلات، بما فيها "بي إم دبليو 320 أي" بعد أن استوردتها وباعتها في البلاد نتيجة للخلل في الأوسدة الهوائية.بالإضافة إلى ذلك، ستسترجع شركات "أودي فوركس فاغن كوريا" و"مان تروك بوص كوريا" و"بايك كوريا" عددا من سياراتها بسبب احتواءها المحتمل على أخطاء مختلفة .