سيول وواشنطن وطوكيو تؤكد من جديد على التعاون الوثيق بشأن كوريا الشمالية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان قد أكدوا من جديد على تعاون بلادهم الوثيق بشأن القضايا ذات الصلة بكوريا الشمالية. وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته أول من أمس السبت أن وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" ونظيريْها الأمريكي "مايك بومبيو" والياباني "توشيميتسو موتيغي"، قد التقوا يوم السبت على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني في ألمانيا. وأضافت الوزارة في بيانها أن الوزراء الثلاثة أكدوا مجددا على التعاون الوثيق فيما بين دولهم بشأن قضايا كوريا الشمالية، وناقشوا كيفية الاستجابة المنسقة لقضية تفشي فيروس كورونا وغيرها من القضايا الأمنية العالمية. وأشار البيان إلى أن الوزراء أكدوا أيضا على أهمية التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتحالف بين الولايات المتحدة واليابان، في تحقيق الأمن والازدهار كجزء أساسي من استراتيجية الهند والمحيط الهادئ، ووصف البيان التعاون الثلاثي بين سيول وواشنطن وطويكو بأنه ضروري لضمان الاستقرار والسلام في المنطقة.ومن جانبها قالت وزارة الخارجية في سيول إن الوزراء الثلاثة شاركوا تقييمهم للوضع في كوريا الشمالية، وعقدوا مناقشات معمقة حول سبل التعاون الثلاثي بشأن كوريا الشمالية. وأوضح مسؤول في الخارجية الكورية الجنوبية أن الوزراء الثلاثة استنتجوا أنه من غير المتوقع أن تقوم كوريا الشمالية بارتكاب استفزازات قوية قريبا، حيث إنها أغلقت حدودها من أجل منع انتشار فيروس كورونا الجديد.