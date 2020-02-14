كوريا توصي بعض الطلاب الصينيين بالتغيب عن الفصل الدراسي الربيعي

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية توجيه توصية إلى الطلاب الصينيين الذين يدرسون في جامعات كورية، وغير الموجودين حاليًا في كوريا، بالنظر في الحصول على إجازة غياب في الفصل الدراسي الربيعي، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها كوريا من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا -19.وأعلنت وزيرة التعليم الكورية "يو أون هيه" عن هذه الخطة يوم أمس الأحد في مؤتمر صحفي عقدته في المجمع الحكومي في سيول، حيث قالت إن الحكومة سوف تسمح للجامعات بتوجيه توصية للطلاب الصينيين، الذين لم يصلوا بعد إلى كوريا، بعدم حضور الفصل الدراسي الجديد.وأوضحت الوزيرة "يو" أيضًا أنه سيتم تقديم دورات تدريبية لهؤلاء الطلاب أو يُسمح لهم بأخذ إجازة غياب للفصل الدراسي، إذا كان لديهم مشاكل في التأشيرة أو ليس لديهم سكن داخلي في كوريا.وتعهدت الوزيرة بأن تقدم الحكومة دعما قويا للجامعات لكي تتيح دورات دراسية متنوعة على الإنترنت لأولئك الطلاب الصينيين.