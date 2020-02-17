سون هنغ مين يصبح أول لاعب آسيوي يسجل 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي

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أصبح لاعب كرة القدم الكوري الجنوبي "سون هنغ مين"، الذي يلعب في مركز المهاجم في نادي "توتنهام هوتسبر" في الدوري الإنجليزي الممتاز، أول لاعب آسيوي يسجل 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي.جاء ذلك بعد أن سجل "سون" هدفا في مباراة فريقه ضد فريق "أستون فيلا"، التي أقيمت على ملعب "فيلا بارك" في "برمنغهام" بإنجلترا، أمس الأحد، ثم سجل هدفه الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحقق فريقه فوزا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.وبهذا وسّع "سون" سجله في التهديف إلى خمس مباريات، وهي المرة الأولى منذ بدايته الاحترافية في الدوري الألماني في موسم 2010-2011.ويمثل الهدف الثاني لـ"سون" في مباراة الأمس، الهدف السادس عشر في 32 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، والهدف رقم 51 في الدوري الممتاز، منذ بداية "سون" في الدوري الإنجليزي في موسم 2015-2016.