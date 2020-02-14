تراجع الصادرات الكورية بنسبة 10% العام الماضي

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تراجع حجم الصادرات الكورية بشكل كبير بسبب الركود في التجارة العالمية الناجم عن النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.وطبقا لنتائج تحليلات إحصاءات منظمة التجارة العالمية التي قام بها اتحاد التجار الكوريين اليوم الاثنين، انخفض حجم الصادرات العالمية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي بنسبة 2.94% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشارت نتائج التحليلات إلى أن الصادرات الكورية تراجعت خلال هذه الفترة بنسبة 9.83% ، فيما انخفضت الصادرات الصينية بنسبة 0.09%، واليابانية 4.5% والألمانية 5.21%.كما أشارت إلى أن كوريا الجنوبية قد تمكنت من زيادة نصيب منتجاتها الرئيسية في الأسواق العالمية خلال السنوات العشر الماضية، وفي مقدمتها أشباه الموصلات.والجدير بالذكر أن حصة كوريا الحنوبية من إجمالي حجم السوق العالمية للمنتجات الرئيسية العشرين قد زادت من 4.3% عام 2008 إلى 6.58% عام 2018، حسب بيانات موقع "يو إن كومترايد" المختص بالتجارة العالمية، في حين زادت حصة الصين من 11% إلى 20.83%، وألمانيا من 12.88% إلى 14.52%، بينما انخفضت حصة اليابان من 8.91% إلى 8.48%.وبلغت حصة كوريا من إجمالي حجم السوق العالمية للمنتجات الرئيسية دون أشباه الموصلات 4.51%، فيما زادت حصتها من إجمالي حجم السوق العالمية لأشباه الموصلات من 7.63% عام 2008 إلى 31.34% عام 2018.