انطلاق جلسة برلمانية استثنائية لشهر فبراير اليوم

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افتتحت اليوم الاثنين جلسة برلمانية استثنائية لشهر فبراير لتكون آخر جلسة قبل الانتخابات العامة التي ستجري يوم الخامس عشر من أبريل القادم، حيث سيستمر انعقادها لمدة 30 يوما.وسيلقي رؤساء الأحزاب السياسية خطاباتهم خلال اليومين القادمين، وستعقد جلسات استجواب للهيئات الحكومية بدءا من يوم الرابع والعشرين ولمدة ثلاثة أيام حيث من المرجح أن يتصادم خلالها المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا-19، والشكوك التي تحوم حول تدخل مكتب الرئاسة في الانتخابات الإقليمية السابقة.كما سيكون تحديد المناطق الانتخابية من بين القضايا ستثير جدلا حادا بين الأحزاب السياسية، حيث أصبح الاتفاق الذي توصلت إليه الأحزاب السياسية الثلاثة الصغيرة اليوم على الاندماج بينها باسم "حزب الوحدة الديمقراطي" عاملا رئيسيا في تحديد المناطق الانتخابية في المفاوضات الحزبية.علاوة على ذلك، تم اليوم إطلاق حزب محافظ جديد باسم حزب كوريا الموحد المستقبلي من خلال الاندماج بين حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي وحزب المحافظين الجدد المعارض الصغير وحزب التقدم المعارض الصغير الآخر.