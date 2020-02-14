الحكومة تقدم دعما كافيا لصناعات الخدمات المتضررة من فيروس كورونا-19

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كشفت الحكومة الكورية عن خطة لتقديم دعم طارئ لصناعات الخدمات المتضررة من تفشي فيروس كورونا-19، بما فيها صناعات الملاحة الجوية والبحرية، والسياحة، والمطاعم.جاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية اليوم الاثنين مع الوزراء المعنيين بالاقتصاد، لمناقشة سبل التصدي لفيروس كورونا-19.وبموجب هذه الخطة، ستقوم الحكومة بتقديم دعم مالي بقيمة 300 مليار وون كحد أقصى لشركات الطيران منخفضة السعر، التي تعاني حاليا من أزمة السيولة الناتجة عن انتشار الفيروس.كما سيتم بموجب تلك الخطة تأخير موعد استحقاق الدفع لتلك الشركات مقابل استخدامها منشآت المطارات لمدة ثلاثة أشهر.وسيتم أيضا تقديم مبلغ قيمته 60 مليار وون لشركات الملاحة البحرية، تخصص للإدارة الطارئة، وتعويض أجور عمالها، وإعفائها من دفع رسوم استخدام منشآت الموانئ ومحطات الركاب، علاوة على منح قروض ذات فائدة منخفضة لفائدة الوكالات السياحية الصغيرة والمتوسطة والمطاعم.