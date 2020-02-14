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من المقرر أن يتم إنشاء خط ساخن بين الجامعات والمراكز الصحية الإقليمية استعدادا لعودة الطلاب الصينيين الدارسين في جامعات كورية الذين يتجاوز عددهم 70 ألفا، لحضور الفصل الدراسي الجديد.جاء الإعلان عن هذا القرار في موجز صحفي عقدته اليوم الاثنين القيادة المركزية لمواجهة الطوارئ، حيث قالت القيادة إن القرار يستهدف اتخاذ التدابير الازمة والسريعة في حال تم الإبلاغ عن حالة مشتبه بها بفيروس كورونا-19 في الجامعات، مطالبة الحكومات الإقليمية بدعم عمليات الحجر الصحي للسكن الطلابي والمطاعم الداخلية في الجامعات، والمناطق المجاورة لها، والمناطق التي يقيم فيها الأجانب.كما طالبت الحكومات الإقليمية بالسماح للطلاب الصينيين الذين ليس لديهم سكن داخلي بإقامة مؤقتة في تسهيلات الإقامة التي تمتلكها، وتقديم استشارات صحية لهم.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة التعليم الكورية أنها قررت توجيه توصية للطلاب الصينيين بالنظر في الحصول على إجازة غياب في الفصل الدراسي الجديد، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى احتواء انتشار فيروس كورونا-19.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة العدل الكورية، بلغ عدد الطلاب الصينيين الذين عادوا من الصين خلال الفترة من يوم الأول من ديسمبر وحتى الرابع عشر من فبراير الجاري 19 ألفا و22.