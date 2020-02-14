الطائرة الرئاسية تغادر لإجلاء 5 أفراد من السفينة السياحية اليابانية

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غادرت الطائرة الرئاسية لكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء لإجلاء أربعة مواطنين كوريين جنوبيين وزوجة يابانية، من على متن السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي في "يوكوهاما" في اليابان، حيث تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على متن السفينة 450 حالة.وغادرت الطائرة التي تقل أفراد الطاقم الطبي والعاملين في الحجر الصحي ومسؤولي وزارة الخارجية قاعدة سيول الجوية عند الظهيرة.وبعد إجلاء الأشخاص من على متن سفينة "أميرة الألماس"، من المتوقع أن تعود الطائرة إلى مطار "كيمبو" الدولي في حوالي الساعة 8:00 صباح الأربعاء.وسوف يتم احتجاز الأشخاص الخمسة لمدة 14 يومًا في منشأة حكومية في مدينة "إنتشون".وقال المقر المركزي للإغاثة من الكوارث إن عدد الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم ربما يزيد، حيث تجري الحكومة محادثات مع مشغل السفينة السياحية لإعادة أحد أفراد الطاقم، الذي أبدى رغبته في الإجلاء.وإذا ظهرت أعراض على أي من الراغبين في ترك السفينة فلن يُسمح له بمغادرتها.يشار إلى أن 14 كوريًّا جنوبيًّا يوجدون حاليا على متن السفينة السياحية، ولم يتم الإبلاغ عن إصابة أي منهم بالفيروس.