التأكد من أن وفاة شاب كوري مصاب بالتهاب رئوي لا علاقة لها بفيروس كورونا

Photo : YONHAP News

تم التأكد من إصابة شاب كوري جنوبي توفي بأعراض تشبه الالتهاب الرئوي أمس الثلاثاء، بأنه لم يصب بفيروس كورونا الجديد.ووفقًا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن التحليلا التي أجريت على جثة الرجل في قت لاحق من يوم أمس، لم تظهر إصابته بفيروس كورونا الجديد.وأثار التقرير المتعلق بوفاة الرجل، الذي كان في الثلاثينيات من عمره، مخاوف من احتمال حدوث المزيد من انتشار الوباء في كوريا الجنوبية، في أعقاب العثور على ثلاث حالات أخرى مؤكدة في البلاد، من بينها شخص أصيب بالفيروس رغم أنه لم يقم بالسفر للخارج ولم يقم بأي اتصال مع المرضى الذين تم التأكد من إصابتهم.وكان قد تم العثور على الرجل فاقد الوعي ولا يتنفس في منزله في منطقة "كوان آك" في سيول في حوالي الساعة 9:05 من صباح أمس، حيث تم نقله إلى مستشفى قريب وتلقى إنعاشا القلب والرئة، لكنه توفي في الساعة 10:30 صباحًا.وكان ذلك الرجل قد عاد الشهر الماضي من رحلة أسرية مدتها ثلاثة أيام إلى مقاطعة "هاينان" الصينية، التي شهدت أكثر من 160 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، توفي منهم أربعة أشخاص.