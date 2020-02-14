31 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم في كوريا

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شهدت كوريا الجنوبية 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 82 شخصا في الساعة التاسعة من صباح اليوم.وقد تم التأكد من أن 23 مصابا من بين 30 مصابا يقيمون في مدينة "ديغو" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، ذوو علاقة مع كنيسة " شين تشون جي" التي كانت المريضة الحادية والثلاثين تزورها.كما شهدت العاصمة سيول إصابة جديدة لمريض يعاني من التهاب رئوي، حيث تم التأكد من إصابته في العيادة الخاصة بفيروس كورونا في منطقة "جونغ نو".وقالت الحكومة الكورية في مؤتمر صحقي عقدته اليوم إن انتشار الفيروس في المجتمعات الإقليمية قد بدأ بالفعل ولكن على نطاق محدود، مشيرة إلى أن بعض الإصابات التي لا يمكن التعرف على أسبابها وقنواتها تظهر في بعض مناطق البلاد بما فيها مدينتا "سيول" و"ديغو"، أكدت أنها تقوم حاليا بتغيير نظام التعامل مع الأمراض المعدية على نحو يتناسب مع ذلك.من ناحية أخرى، عقدت لجنة التجارب السريرية للأمراض المعدية الجديدة مؤتمرا صحفيا آخر أعلنت فيه عن صفات فيروس كورونا الجديد التي تعرفت عليها من خلال التجارب السريرية.وقالت اللجنة إن الكثير من الفيروسات تخرج في مرحلة بداية الإصابة بكورونا مما يعني ارتفاع قدرة الفيروس على الانتشار في البداية، كما ذكرت أن الأعراض السريرية والملاحظات الطبية باستخدام الأشعة التشخيصية غير متطابقة، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة المزيد من الرصد الدقيق حول ما إذا كان كبار السن والمرضى ذوو الأمراض ذات الأولوية، قد أصيبوا في أثناء العلاج من الالتهاب الرئوي.