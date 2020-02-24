ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 6

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ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 6أعلنت السلطات الكورية الجنوبية عن حالة وفاة أخرى لها صلة بفيروس كورونا الجديد، أمس الأحد، مما رفع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالفيروس إلى ست حالات وفاة، بينما تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 600 حالة.وصرح المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن حالة الوفاة السادسة وقعت في مستشفى "ديه نام" في منطقة "تشونغ دو" التي تقع في الجنوب الشرقي من البلاد، وهي نفس المنطقة التي شهدت أول حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس في كوريا، وبلغ عدد المصابين هناك أكثر من 110 أشخاص.وقد تأكدت إصابة رجل يبلغ من العمر 59 عامًا يوم الأربعاء لكنه توفي مساء أمس الأحد في جامعة "دونغ غوك" في مدينة "كيونغ جو" بمقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، في أثناء تلقيه العلاج من المرض.ويذكر أن أربعا من بين حالات الوفاة الست كانت من مستشفى "ديه نام"، بينما كانت واحدة من كنيسة "شين تشون جي" في مدينة "داغو" جنوب شرق البلاد.