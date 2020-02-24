الجيش الكوري يوقف الاختبارات البدنية على المجندين الجدد لمدة أسبوعين

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قرر الجيش الكوري الجنوبي تعليق الفحوصات البدنية على المجندين الجدد في جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الاثنين.وأوضحت إدارة القوى العاملة العسكرية أمس الأحد أنها اتخذت هذا القرار على خلفية رفع مستوى حالة تأهب من فيروس كورونا-19 في البلاد إلى أعلى مستوى، وهو مستوى "الخطورة".وسوف تقرر الإدارة موعد استئناف الاختبارات بناء على نتائج مراقبة حالة الفيروس كل أسبوع، بحيث يمكن تمديد هذا التعليق في جميع أنحاء البلاد اعتمادا على الوضع.وسوف يؤثر هذا التعليق البالغ أسبوعين على حوالي 16 ألفا و700 شخص.وقد اتخذت الإدارة بالفعل خطوة مماثلة يوم الجمعة الماضي في مدينة "ديغو" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ" المجاورة، حيث تم الإبلاغ عن مجموعة من حالات الإصابة بالفيروس في الأيام القليلة الماضية.