الحكومة الكورية تسعى لتخصيص ميزانية تكميلية لمكافحة فيروس كورونا

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ألمحت الحكومة الكورية إلى احتمال تخصيص ميزانية تكميلية، بعد أن اتفقت الدائرة السياسية في الرأي على ضرورة تخصيص ميزانية لمكافحة فيروس كورونا-19.وقال نائب وزير المالية والاستراتيجية "كيم يونغ بوم" اليوم الاثنين ردا على سؤال حول إمكانية تخصيص ميزانية تكميلية، إن الحكومة تدرس جميع التدابير الممكنة، مشيرا إلى أن الحكومة قررت رفع مستويات التأهب إلى أعلى مستوى، وأن الرئيس "مون جيه إين" قد أكد أن الوضع الحالي يستدعى اتخاذ تدابير جذرية.ويذكر أن وزارة المالية والاستراتيجية قد ظلت تتخذ موقفا سلبيا تجاه تخصيص ميزانية تكميلية حتى أواخر الأسبوع الماضي، حيث أكدت على أهمية تحديد أنواع التدابير التي سيتم تنفيذها قبل اتخاذ قرار بتخصيص الميزانية التكميلية.ومن المتوقع أن توضح الوزارة قريبا موقفها بشأن تخصيص ميزانية لمكافحة فيروس كورونا، حيث عاد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاستراتيجية "هونغ نام كي" إلى البلاد اليوم الاثنين بعد حضوره اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين، الذي عقد في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.وكانت الحكومة الكورية قد خصصت ميزانية تكميلية بقيمة 11.6 تريليون وون في عام 2015 لمواجهة فيروس ميرس.