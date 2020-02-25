كوريا تعرب عن قلقها من جرائم الكراهية وحظر دخول الدول بسبب الفيروسات

Photo : YONHAP News

أعربت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" عن قلقها البالغ إزاء جرائم الكراهية وحظر الدخول ضد الأشخاص من البلدان التي ضربها فيروس كورونا الجديد، ودعت إلى بذل الجهود لمنع ذلك.ووجهت الوزيرة "كانغ" هذه الدعوة يوم أمس الاثنين خلال الجلسة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، حيث أكدت "كانغ" على أن حكومة كوريا الجنوبية تبذل جهودًا شاملة لاحتواء تفشي فيروس كورونا-19، ورفعت حالة التأهب ضده إلى أعلى مستوى وهو المستوى الرابع، كما تتعاون عن كثب مع منظمة الصحة العالمية والبلدان المتضررة الأخرى.وأعربت "كانغ" عن قلقها العميق إزاء جرائم الكراهية الأخيرة، وحظر الدخول التمييزي، والإعادة الإجبارية للأشخاص من البلدان المنكوبة بالفيروس، وشددت "كانغ" على أنه ينبغي على كل دول العالم أن تنضم إلى الجهود العالمية لمكافحة الفيروس بناءً على الأدلة العلمية بدلاً من اتخاذ تدابير يمكن أن تسبب الذعر العام.ويذكر أن عددا من الدول قد فرضت حظر دخول على مواطني الدول التي ضربها فيروس كورونا الجديد، بما في ذلك كوريا الجنوبية، كما أعادت إسرائيل سائحين كوريين ومنعتهم من دخولها.