المكتب الرئاسي يرتب للقاء بين الرئيس وقيادات الأحزاب السياسية

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يقوم المكتب الرئاسي الكوري حاليا بالإعداد لعقد لقاء بين الرئيس "مون جيه إين" ورؤساء الأحزاب السياسية، بحيث يعقد بعد غد الجمعة.وصرح مسؤول رفيع المستوى في الرئاسة الكورية، "تشونغ وا ديه"، لوكالة "يونهاب" للأنباء اليوم الأربعاء، بأن المكتب الرئاسي يرتب لعقد لقاء بين "مون" ورؤساء الأحزاب الحاكمة والمعارضة.كما صرح مساعد لـ" هوانغ كيو آن" رئيس الحزب المعارض الرئيسي، حزب "المستقبل المتحد"، بأن المكتب الرئاسي اقترح عقد الاجتماع فى الساعة الثالثة من بعد ظهر الجمعة، وقال إن الحزب قد قبل هذه الدعوة.ومن المتوقع أن يركز الاجتماع المقترح، الذي سيكون السادس من نوعه منذ تولي الرئيس "مون" مهام منصبه، على التعاون بين الأحزاب السياسية في الحرب ضد انتشار فيروس كورونا-19.كما يتوقع أيضًا أن يتبادل الرئيس وزعماء الأحزاب الآراء حول الحاجة إلى ميزانية تكميلية طارئة وتدابير دعم الشركات التي تأثرت أعمالها سلبيا بسبب تفشي الفيروس.