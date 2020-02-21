البرلمان الكوري يتعامل مع 3 قوانين ذات صلة بفيروس كورونا اليوم

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استأنف البرلمان الكوري أعماله اليوم بعد أن كان قد توقف مؤقتا من أجل إجراء عملية تطهير لمبانيه من فيروس كورونا-19.كما تم تعزيز حالة الحذر من الفيروس في مقر البرلمان بحيث يتم فحص درجات حرارة أجسام كل النواب والزوار الذين يدخلون هناك.ومن المقرر أن تعقد جلسة برلمانية بعد ظهر اليوم بعد أن تم تأجيلها يوم 24 من هذا الشهر، حيث سيتعامل النواب في جلسة اليوم مع 3 قوانين ذات الصلة بفيروس كورونا، وهي قانون الحجر الصحي، وقانون الرعاية الطبية، والقانون المعدل للأمراض الوبائية.يذكر أن هذه القوانين الثلاث تتضمن تقديم كمامات مجانية إلى الطبقات الضعيفة اجتماعيا أولا، وفرض قيود على تصدير الكمامات وسوائل غسل الأيدي وغيرها، والسماح لوزير الصحة بطلب حظر دخول الأجانب القادمين من المناطق الخطرة، وغيرها.من ناحية أخرى، قرر الرئيس "مون جيه إين" وزعماء المعسكرين الحاكم والمعارض عقد مباحثات بعد غد الجمعة من أجل بحث سبل التعامل مع قضية انتشار فيروس كورونا-19.ومن المتوقع أن تتناول المباحثات طرق التعاون بين الأحزاب، ووسائل مكافحة الفيروس، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة.ومن المتوقع أيضا أن تشهد المباحثات تبادلا للآراء حول الميزانية الإضافية الخاصة لمكافحة الفيروس، التي تسعى إليها الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم. وفي هذا السياق، قال رئيس الحزب الحاكم "لي هيه تشان" إنه سيقترح توفير أموال للطوارئ إذا لم يتم تخصيص الميزانية الإضافية في الوقت المناسب.