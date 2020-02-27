بكين تطالب بتفهم سيول لإجراءات الحجر الصحي المفروضة على الكوريين

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طلب سفير الصين لدى كوريا الجنوبية أمس الأربعاء أن تتفهم الحكومة الكورية إجراءات الحجر الصحي الإلزامي الذي فرضته السلطات الإقليمية في الصين على القادمين من كوريا الجنوبية.ونقل السفير الصيني لدى سيول "شينغ هايمنغ" وجهة نظر الصين حول هذه القضية مع الصحفيين في أثناء توجهه إلى اجتماع مع مسؤولي وزارة الخارجية الكورية بهدف مناقشة التعاون في مواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد.وأكد السفير أن تدابير الحجر الصحي لم تكن تستهدف الكوريين الجنوبيين على وجه التحديد، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين الصينيين القادمين من كوريا الجنوبية تم تطبيق الإجراءات عليهم أيضًا.ومع ذلك أكد السفير "شينغ" أنه سيبذل جهودًا للتوصل إلى حل معقول من خلال المناقشات.ووصف السفير فيروس "كورونا-19" الذي نشأ من مدينة "ووهان" الصينية وانتشر ليصل إلى أكثر من 30 دولة- بأنه "عدو مشترك للعالم"، وشدد على ضرورة التعاون الدولي للقضاء عليه، مؤكدا على أن الصين ستواصل العمل مع كوريا الجنوبية في الجهود المبذولة لاحتواء الفيروس.وكانت سلطات مطار "يهاي" بمقاطعة "شاندونغ" الصينية قد فرضت حجرا صحيا لمدة 14 يومًا على 167 راكبًا وصلوا على متن رحلة قادمة من كوريا الجنوبية.