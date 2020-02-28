زيادة الإنتاج وتراجع الاستهلاك في يناير

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شهدت كوريا الجنوبية زيادة في الإنتاج في الشهر الماضي، بينما تراجع الاستهلاك والاستثمار.ووفقًا لهيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، فقد ارتفع الناتج الصناعي الكلي للبلاد بمقدار 0.1% في الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق له، مسجلًا بذلك نموًّا للشهر الرابع على التوالي. وهذا الرقم معدَّل موسميًّا ولا يشمل أنشطة الزراعة أو الغابات أو مصايد الأسماك.وتراجعت مبيعات التجزئة -وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك- بمقدار 3.1% في يناير مقارنة بالشهر السابق، كما تراجع الاستثمار في المنشآت بنسبة 6.6% خلال نفس الفترة.وارتفع المؤشر المتزامن -الذي يعكس الظروف الاقتصادية الحالية في دورة الأعمال- بمقدار 0.3% الشهر الماضي، ليسجل نموًّا للشهر الثاني على التوالي.وقال مسؤول في هيئة الإحصاءات إن الاقتصاد يظهر علامات على استمرار التعافي منذ ديسمبر الماضي، لكنه أضاف أنه يصعب تحديد الظروف الاقتصادية بدقة بالنظر إلى أن المؤشرات السابقة لم تعكس بعدُ تأثيرَ فيروس كورونا-19 على الاقتصاد.