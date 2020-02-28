زيادة مستمرة في عدد الدول التي تقيد دخول الوافدين من كوريا

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وسط الانتشار السريع لفيروس كورونا على مستوى العالم، شهد عدد الدول التي تفرض قيودا على دخول الوافدين من كوريا الجنوبية زيادة مستمرة أيضا.وطبقا لما ذكرته وزارة الخارجية الكورية اليوم الجمعة، بلغ عدد الدول التي فرضت قيودا على دخول المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية 56 دولة، بعد أن كان هذا العدد 45 دولة أمس الخميس.وكانت الوزارة الكورية قد عقدت جلسة شرح للبعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة لدى كوريا حول الجهود التي تبذلها الحكومة الكورية لمكافحة فيروس كورونا، وطالبتها فيها بتجنب فرض قيود على المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية.وبهذا، أصبح عدد الدول التي تمنع الكوريين من الدخول إليها 27 دولة، بما فيها المملكة العربية السعودية وفلسطين، بينما بلغ عدد الدول التي شددت إجراءات الحجر الصحي على الوافدين من كوريا الجنوبية 29 دولة، بما فيها كرواتيا وآيسلاند.وقد قررت الحكومة السعودية السماح بالدخول إلى أراضيها للأجانب الوافدين من الدول التي تتعرض لانتشار الفيروس ولكن فقط بشرط أن يكونوا حاملين لإقامة دائمة في السعودية أو لديهم تأشيرات عمل فيها.أما فلسطين فقد قررت منع دخول المسافرين القادمين من تسع دول، منها كوريا الجنوبية والصين وسنغافوره وإيران.وتبين أن كرواتيا تقوم بإجراءات صحية معززة على المسافرين الذين زاروا كوريا الجنوبية أو الصين قبل تاريخ وصولهم إليها بأسبوعين.كما تبين أيضا أن آيسلاند أصدرت تعليمات للكوريين المقيمين هناك بعزلهم في المنازل من أجل تقليل الاحتكاك مع الآخرين.