سيول تنتقذ إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ

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قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إن قيام كوريا الشمالية بإطلاق ثلاثة مقذوفات قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي لن يساعد على نجاح الجهود المبذولة لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.جاء ذلك في اجتماع طارئ عقده المكتب الرئاسي صباح اليوم الاثنين برئاسة رئيس مكتب الأمن القومي "تشونغ أوي يونغ" وبمشاركة الوزراء ذوي الصلة بالشؤون الأمنية، بمن فيهم وزير الدفاع "تشونغ كيونغ دو" ورئيس وكالة المخابرات الوطنية "سوه هون".وحلل المشاركون نوايا كوريا الشمالية من وراء إطلاق مقذوفات والقضايا المتعلقة بالأوضاع الأمنية والعسكرية الأخيرة المحيطة بشبه الجزيرة الكورية.كما جددوا التأكيد على موقف سيول الذي يقضي بأن استمرار كوريا الشمالية في إجراء مناورات مدفعية ضخمة منذ يوم الثامن والعشرين من فبراير الماضي يعتبر حاجزا أمام الجهود المبذولة لإنشاء نظام للسلام المستدام في شبه الجزيرة الكورية.