مون يحتفل بوصول القمر الصناعي تشوليان -2 بي إلى مدار ثابت

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احتفل الرئيس الكوري "مون جيه إين" بوصول قمر الرصد البيئي الجديد "تشوليان-2 بي" إلى مداره الثابت بعد أسابيع من إطلاقه. ونشر "مون" رسالة على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الاثنين، احتفالا بهذه المناسبة، رغم أن قضية انتشار فيروس كورونا قد طغت عليها. وقال الرئيس إن هذا الانجاز يستحق اهتمام الجمهور باعتباره علامة فارقة تحفز البلاد، موضحا أن كوريا الجنوبية صارت أول دولة في العالم تستطيع مراقبة التغيرات في الغلاف الجوي والمحيطات باستمرار في مناطق معينة من خلال هذا القمر الصناعي. وأشار "مون" إلى أن القمر الصناعي سوف يساعد على تحديد أسباب الغبار الناعم ودعم الاستجابة له بشكل كبير، وأيضا مراقبة البيئة البحرية وأسباب تلوثها، كما أشار إلى خطة سيول لمشاركة المعلومات ذات الصلة التي سيتم جمعها عبر القمر الصناعي مع دول آسيوية أخرى. جاء ذلك بعد وصول القمر الصناعي الكوري إلى مداره الثابت على ارتفاع يبلغ 36 ألف كيلومتر فوق خط الاستواء، يوم الجمعة الماضي. وكان قد تم إطلاق القمر الصناعي من "غيانا" الفرنسية يوم 18 فبراير، وسوف يراقب حركة الغبار الناعم والملوثات الهوائية الأخرى في منطقة شرق آسيا من موقع ثابت. وقد تم تصميم "تشوليان-2 بي"، وهو توأم القمر الصناعي "تشوليان-2 إيه" الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2018، لإرسال بيانات في الوقت الفعلي حول ظروف المحيطات بدءًا من أكتوبر، ومعلومات الغلاف الجوي بدءا من عام 2021.