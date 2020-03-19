انهيار مؤشر كوسبي بأكثر من 8% اليوم الخميس

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تراجعت البورصة الكورية الجنوبية بأكثر من 8% اليوم الخميس، وسط المخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث انهار المؤشر تحت مستوى 1,500 نقطة.وانخفض مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب (كوسبي) بمقدار 133.56 نقطة، أو ما يمثل 8.39%، ليصل عند الإغلاق إلى 1,457.64 نقطة.كما انخفض مؤشر "كوسداك" للشركات التقنية بصورة حادة، حيث خسر 56.79 نقطة أو ما يمثل 11.71%، ليصل عند الإغلاق إلى 424.35 نقطة.وقد تم إيقاف التداول في الأسواق الرئيسية والفرعية بعد الظهر، بعد انهيار السوق بأكثر من 8%، وهي المرة الثانية لإيقاف التداول في أقل من أسبوع.وفي سوق الصرف، تراجعت العملة المحلية بمقدار 40 وون مقابل الدولار، ليصل سعر الدولار عند الإغلاق 1,285.7 وون.