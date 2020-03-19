الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

الاقتصادية

انهيار مؤشر كوسبي بأكثر من 8% اليوم الخميس

Write: 2020-03-19 17:43:11

انهيار مؤشر كوسبي بأكثر من 8% اليوم الخميس

Photo : YONHAP News

تراجعت البورصة الكورية الجنوبية بأكثر من 8% اليوم الخميس، وسط المخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث انهار المؤشر تحت مستوى 1,500 نقطة.
وانخفض مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب (كوسبي) بمقدار 133.56 نقطة، أو ما يمثل 8.39%، ليصل عند الإغلاق إلى 1,457.64 نقطة.
كما انخفض مؤشر "كوسداك" للشركات التقنية بصورة حادة، حيث خسر 56.79 نقطة أو ما يمثل 11.71%، ليصل عند الإغلاق إلى 424.35 نقطة.
وقد تم إيقاف التداول في الأسواق الرئيسية والفرعية بعد الظهر، بعد انهيار السوق بأكثر من 8%، وهي المرة الثانية لإيقاف التداول في أقل من أسبوع.
وفي سوق الصرف، تراجعت العملة المحلية بمقدار 40 وون مقابل الدولار، ليصل سعر الدولار عند الإغلاق 1,285.7 وون.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;