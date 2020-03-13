الجزيرة: التعلم من كوريا بشأن مواجهة فيروس كورونا

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ذكرت قناة الجزيرة أمس الخميس أن كوريا الجنوبية يبدو أنها قد تمكنت من السيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا بدون الاعتماد على الإغلاق الصارم لحدودها.وأضافت الجزيرة أن جميع دول العالم أصبحت تعزز إجراءاتها للتعامل مع انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة أكثر من 8 آلاف و800 شخص على مستوى العالم، من خلال إغلاق حدودها وعزل مواطنيها في المنازل، مشيرة إلى أن كوريا الجنوبية التي كانت ثاني دول العالم تضررا من فيروس كورونا بعد الصين تمكنت من استعادة جزء من الحياة اليومية للمواطنين إلى طبيعتها.وقالت إن الأنشطة الاقتصادية والتجارية وأعمال الهيئات والمؤسسات الحكومية في كوريا يتم ممارستها دون انقطاع، رغم أن هناك طبور طويل لشراء كمامات الوجه أمام الصيدليات.وأكدت أن الشيء المثير للاهتمام هو أن كوريا الجنوبية واحدة من أقل دول العالم من حيث معدل الوفيات الناجمة بالإصابة بفيروس كورونا.وأضافت قناة الجزيرة أن الشيء الذي يجب التعلم من كوريا الجنوبية هو المواجهة المبكرة والاحتواء السريع.وأشارت إلى أن سيدة من أتباع كنيسة "شين تشون جي" أصيبت بالفيروس في منتصف شهر فبراير الماضي، قد تسببت في انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع ليزداد عدد المصابين ب180 ضعف خلال أسبوعين ، ولكن تمكنت كوريا الجنوبية من السيطرة على انتشار الفيروس، حيث بدأ انخفاض عدد المصابين بالفيروس بعد الوصول إلى ذروته.وقالت إن العالم يشيد الآن بالإجراءات الناجحة التي اتخذتها كوريا الجوبية لمكافحة فيروس كورونا .وأضافت أن الحكومة الكورية قد قامت بتطوير تطبيق للهواتف الذكية يمكن من خلاله مراقبة المعزولين باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي.وقالت إن كوريا الجنوبي قد تمكنت من احتواء فيروس كورونا دون إغلاق المدن أو التحذير من السفر.