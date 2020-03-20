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الاقتصادية

مؤشر كوسبي يصعد بنسبة تزيد على 7%

Write: 2020-03-20 17:10:51

مؤشر كوسبي يصعد بنسبة تزيد على 7%

Photo : YONHAP News

انتعشت سوق الأسهم الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، حيث تحسن معنويات المستثمرين بعد سلسلة من الإجراءات التحفيزية، وتوقيع اتفاقية مبادلة العملات بين سيول وواشنطن.
وبعد انخفاض المؤشر بنسبة 8% أمس، ارتفع مؤشر أسعار الأسهم الكورية القياسي المركب (كوسبي) بمقدار 108.51 نقطة أو 7.44% اليوم الجمعة. وأنهى التداولات الأسبوعية عند 1,566.15 نقطة.
كما ارتفع مؤشر كوسداك للشركات التكنولوجية بمقدار 39.4 نقطة أو 9.2%، ليغلق عند 467.75 نقطة.
وقد تم إيقاف التداولات في الأسواق الرئيسية والفرعية لفترة وجيزة بعد الظهر، بعد ارتفاع أسعار الأسهم بأكثر من 5%.
وفيما يتعلق بسوق العملات، صعدت العملة المحلية 39.2 وون مقابل الدولار، ليصل سعر الإغلاق 1,246.5 وون مقابل الدولار الأمريكي.
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