واشنطن تعرب عن استعدادها لمساعدة كوريا الشمالية وإيران لمواجهة كورونا

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أعرب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن استعداد الولايات المتحدة لتقديم مساعدات لكل من كوريا الشمالية وإيران لمواجهة فيروس كورونا.وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم ردا على سؤال حول ما إذا كان قد بعث برسالة إلى كوريا الشمالية لتوضيح نية واشنطن تقديم المساعدة لها، إن الباب مفتوح لتقديم مساعدات لكوريا الشمالية، لكنه لم يوضح تفاصيل المعلومات المتعلقة بانتشار الفيروس في كوريا الشمالية.وجاءت تصريحات "ترامب" بعد يوم واحد من تصريحات أدلت بها "كيم يوه جونغ" النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، قالت فيها إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد تلقى رسالة شخصية من الرئيس الأمريكي "ترامب" أعرب فيها عن نيته في التعاون في مكافحة وباء فيروس كورونا.وسبق لقائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية الجنرال "روبرت أبرامس" أن قال إن الجيش الكوري الشمالي قد استأنف مؤخرا تدريباته العسكرية بعد تعليقها لمدة شهر بسبب انتشار فيروس كورونا.