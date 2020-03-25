السياسية الحزب الفضائي التابع للحزب المعارض يعين 3 نساء كمتحدثات رسميات جديدات

قرر الحزب الفضائي التابع لحزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي في كوريا، تعيين ثلاث عضوات ناطقات باسم لجنة التحضير للانتخابات العامة القادمة.

وفي هذا السياق، أعلن حزب "كوريا المستقبل" أمس الثلاثاء عن قراره بتعيين كل من "كيم يي جي" عازفة البيانو المعاقة بصريًا، و"تشو سو جين" الكاتب السابقة في صحيفة "دونغ آن إيلبو"، و"هو أون آن" رئيسة معهد استراتيجية الصورة الكورية.

وفي مقابلة مع وكالة "يونهاب" للأنباء، أشار مسؤول في حزب "كوريا المستقبل" إلى أهمية تعيين "كيم" كأول متحدثة لحزب سياسي معاقة بصريا في البلاد.

وقد حصلت "كيم" على المركز الـ11 من بين 40 شخصًا تم اختيارهم كمرشحين محتملين ضمن التمثيل النسبي للحزب في الانتخابات التي ستجرى يوم 15 أبريل.

