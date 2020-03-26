القوات الأمريكية تخطر الموظفين الكوريين لديها ببدء الإجازة الإلزامية في أبريل

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بدأت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية بإبلاغ موظفيها الكوريين ببدء الإجازة الإلزامية دون أجر في شهر أبريل المقبل.وأشار الإخطار "المؤسف" الذي أرسلته قيادة القوات الأمريكية إلى عدم وجود اتفاقية تدابير خاصة جديدة بين سيول وواشنطن.ولم يذكر الإخطار عدد الذين سيخضعون للإجازة الإلزامية دون مرتب، ولكن من المتوقع أن يتأثر نصفهم على الأقل في البداية.وقد اعترضت نقابة العمال الكوريين على خطة الإجازة غير المدفوعة في مؤتمر صحفي عُقِد أمام مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، وطلبت مساعدة الحكومة.وقد فشل الحليفان في تحقيق انفراجة في مفاوضاتهما المطولة حول حصة سيول من تكاليف الدفاع المشتركة لهذا العام، حيث قالت سيول إنها مستعدة للتوصل إلى اتفاق جزئي لحل مشكلة العمال والموظفين الكوريين أولًا، لكن الولايات المتحدة عارضت ذلك، بحجة أن التركيز على قضية الموظفين الكوريين يمكن أن تضر بالجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق شامل.وتطالب واشنطن سيول بزيادة حصتها إلى حوالي 4 مليارات دولار أمريكي، بينما تصر سيول على زيادة حصتها بنسبة 10% تقريبًا، مقارنة باتفاقية العام الماضي التي سددت بموجبها 870 مليون دولار.