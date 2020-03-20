القوات الأمريكية في كوريا تعلن حالة طوارئ صحية لمواجهة كورونا

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أعلنت قيادة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية حالة طوارئ صحية عامة أمس الأربعاء، في إطار الجهود المبذولة لاحتواء فيروس كورونا الجديد.وقالت القيادة الأمريكية في بيان صحفي إن الإعلان جاء متوافقًا مع إصدار وزارة الخارجية الأمريكية للتحذير من السفر من المستوى الرابع لجميع أنحاء العالم، وزيادة تعرض المنشآت العسكرية الأمريكية لفيروس كورونا-19.وقالت القيادة الأمريكية إن حالة الطوارئ ستظل سارية حتى يوم 23 أبريل ما لم يتم تجديدها أو إنهاؤها في وقت أقرب من ذلك.وقال قائد القوات الأمريكية "روبرت أبرامز" إنه من أجل التأكد من امتلاكه للصلاحيات اللازمة لفرض الامتثال وحماية القوات والجنود، فقد أعلن عن حالة الطوارئ الصحية العامة لجميع الأفراد والمنشآت العسكرية في كوريا الجنوبية.وفي حين أشار إلى أن القوات الأمريكية أحرزت "تقدمًا كبيرًا" في جهود الاحتواء، قال "أبرامز" إن الإعلان عن حالة الطوارئ جاء لضمان أن القوات الأمريكية لن تخفض حذرها في مواجهة الفيروس.وقال مكتب القائد إن القرار لا يؤدي إلى أي تغييرات في الإجراءات الوقائية التي يتخذها الجيش، ولا يشير إلى تزايد مستوى الخطر على منشآته.