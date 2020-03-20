تطوير أول محرك للإرسال والاستقبال البصري بسرعة 400 غيغابيت في الثانية

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قام فريق بحث كوري لأول مرة في العالم بتطوير محرك للإرسال والاستقبال البصري أسرع بـ4 أضعاف المنتجات الحالية.تجدر الإشارة إلى أن سرعة نقل البيانات مهمة من أجل تشغيل التقنيات الجديدة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية.وصرح المعهد الكوري لدراسة الالكترونيات والاتصالات أمس بأنه نجح في تطوير محرك الإرسال والاستقبال البصري بسرعة 400 غيغابيت في الثانية لأول مرة في العالم.وبهذا زادت سرعة الإرسال بـ4 أضعاف المنتجات القائمة، وزاد حجم المعالجة بـ8 أضعاف، بحيث يمكن للمحرك الواحد بقياس 3.5 سنتيمتر تقديم خدمات الفيديوهات عالية الوضوح في الوقت الحقيقي إلى 100 ألف شخص.ومن المتوقع أن تحل هذه التقنية الجديدة مشكلة الخلل الذي يحدث في منتجات الجيل الخامس من الاتصالات عند تدفق كميات كبيرة من البيانات بشكل متكرر.