كوريا تعزل القادمين من الولايات المتحدة لمدة 14 يومًا

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اعتبارًا من اليوم الجمعة، سيُطلب من جميع المسافرين القادمين من الولايات المتحدة الخضوع للحجر الصحي في المنازل أو المنشآت الحكومية لمدة 14 يومًا بعد وصولهم إلى كوريا الجنوبية.وقرر المركز الرئيسي لمكافحة الكوارث فرض إجراءات فحص أكثر صرامة على جميع القادمين من الولايات المتحدة، ضمن الجهود المبذولة لمنع دخول فيروس كورونا-19 من الخارج.وسيتم اختبار الأشخاص الذين يعانون من أعراض عند الوصول على الفور لتشخيص إصابتهم بالفيروس، وإذا ظهرت نتائج إيجابية عليهم فسوف يتم إرسالهم إلى المستشفيات أو مرافق علاج الأعراض الخفيفة.وسيُطلب من أصحاب النتائج السلبية أو الذين لا تظهر عليهم أعراض الالتزام بالحجر الصحي الذاتي في المنازل أو في المرافق التي تديرها الحكومة لمدة أسبوعين.وسيُعاقب المخالفون لذلك الإلزام بالسجن لمدة تصل إلى عام كامل أو غرامة تصل إلى عشرة ملايين وون، بغض النظر عن جنسياتهم.