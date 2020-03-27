كوريا الجنوبية تعلق عمليات التصويت في الخارج في 17 دولة ومنطقة

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قررت اللجنة الوطنية للانتخابات في كوريا الجنوبية تعليق عمليات التصويت في الخارج خلال الانتخابات العامة التي ستجرى في منتصف شهر أبريل القادم، في 17 دولة ومنطقة بسبب تفشي فيروس كورونا-19.وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات في بيان صحفي أمس الخميس إنه سيتم تعليق عملية التصويت في 23 بعثة دبلوماسية كورية جنوبية حتى يوم 6 أبريل، مما يعني أن الناخبين الكوريين الجنوبيين المؤهلين لن يمكنهم الإدلاء بأصواتهم في الخارج خلال الانتخابات.ويشمل القرار إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وأيرلندا وبريطانيا وفرنسا وغانا وجنوب أفريقيا ونيبال وإقليم غوام الأمريكي في المحيط الهادئ.وفي الأسبوع الماضي، اتخذت اللجنة الوطنية للانتخابات خطوة مماثلة في مدينة ووهان الصينية، التي تعتبر مركز انتشار فيروس كورونا الجديد.أما في البعثات الدبلوماسية الأخرى البالغ عددها 52 بعثة في 47 دولة أخرى، فقد قررت اللجنة الوطنية للانتخابات تقصير فترة التصويت إلى ما بين يوم واحد وأربعة أيام، بدلًا من أربعة إلى ستة أيام.