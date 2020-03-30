رصد طائرة تجسس أمريكية في أجواء شبه الجزيرة الكورية

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حلقت طائرة استطلاع أمريكية فوق أجواء كوريا الجنوبية يوم أمس الأحد في محاولة على ما يبدو لمراقبة كوريا الشمالية التي أطلقت صاروخين باليستيين قصيريْ المدى في نفس اليوم.ووفقًا لتقرير نشره موقع "إيركرافت سبوتس" لتتبع الطائرات، اليوم الاثنين، تم رصد طائرة من طراز "إي بي-3 إي" التابعة للبحرية الأمريكية في السماء فوق كوريا الجنوبية أمس الأحد، على ارتفاع يبلغ 25 ألف قدم، أي 7,6 كيلومتر.وقال التقرير إن الطائرة "إي بي-3 إي" هي طائرة استخباراتية تابعة للقوات البحرية الأمريكية، وتقوم بجمع معلومات عن الإشارات الإلكترونية. ولم يذكر التقرير التوقيت الذي تم فيه رصد الطائرة، ولكن من المرجح أن تلك المهمة تم تنفيذها خلال وقت إطلاق المقذوفات الكورية الشمالية.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت قذيفتين من مدينة "وان سان" الساحلية الشرقية باتجاه البحر الشرقي في حوالي الساعة السادسة و10 دقائق من صباح أمس، وهو ما يعد رابع اختبار رئيسي للأسلحة تجريه كوريا الشمالية هذا العام.