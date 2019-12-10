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تم تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 9 آلاف و661 شخصا.ومن بين حالات الإصابة الجديدة الـ125: كانت هناك 60 حالة في مدينة "ديغو"، منها 58 حالة في مستشفى "ميجو" الثانية في المدينة، و24 حالة في العاصمة سيول، و13 حالة في مقاطعة "كيونغ كي"، و6 حالات في مدينة "إنتشون"، وحالتان في كل من مدينة "ديجون" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، وحالة واحدة في كل من مدينة "بوسان" ومقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" ومقاطعة جنوب "كيونغ سانغ".وقد بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا 162، بزيادة 6 وفيات مقارنة باليوم الأسبق.أما عدد المتعافين المفرج عنهم بعد شفائهم فقد بلغ 5 آلاف و408 أشخاص، بزيادة 180 شخصا مقارنة باليوم الأسبق.