تعليق عمليات التصويت في الخارج ضمن الانتخابات العامة في 40 دولة ومنطقة

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قالت اللجنة الوطنية للانتخابات في كوريا الجنوبية إنها قررت تعليق عمليات التصويت في الخارج ضمن الانتخابات العامة التي ستجري يوم الخامس عشر من شهر أبريل القادم، في 25 دولة ومنطقة إضافية، ليرتفع إجمالي عدد الدول والمناطق التي تم فيها تعليق عمليات التصويت إلى 40 دولة ومنطقة.ومن بين الدول والمناطق الإضافية: الولايات المتحدة وكندا وبلجيكا وهولندا والتشيك ونيوزيلندا وماليزيا والهند والفلبين والإمارات العربية المتحدة والأردن وإسرائيل.ومن المقرر أن تجرى عمليات التصويت في الخارج ضمن الانتخابات العامة خلال الفترة من يوم الأول وحتى السادس من أبريل المقبل.ونتيجة لقرار تعليق عمليات التصويت في 40 دولة، لن يتمكن 80 ألفا و500 من إجمالي 171 ألفا و959 ناخبا كوريا مقيما في الخارج من الإدلاء بأصواتهم بسبب انتشار فيروس كورونا.