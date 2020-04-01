أكثر من 300 كوري يعودون من إيطاليا في رحلة مستأجرة

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غادرت طائرة مستأجرة نظمتها الحكومة الكورية وعلى متنها أكثر من 300 مواطن كوري جنوبي، إيطاليا التي ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد بقوة. وقالت القنصلية العامة الكورية الجنوبية في مدينة "ميلانو" الإيطالية إن الرحلة الجوية الكورية التي كان على متنها 309 ركاب أقلعت من مطار "مالبينسا" في حوالي الساعة 8 من مساء أمس الثلاثاء. وقبل الصعود إلى الطائرة، خضع المسافرون لفحص درجات الحرارة وغير ذلك من الفحوصات الصحية التي أجراها مسؤولون صحيون كوريون وكذلك مسؤولون إيطاليون. وتعد هذه الطائرة واحدة من بين رحلتين رتبتهما حكومة سيول لإعادة نحو 530 مواطنا من إيطاليا إلى كوريا. ومن المقرر أن تغادر الرحلة الثانية في الساعة 5:50 من مساء اليوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي، من مطار "فيوميتشينو" الدولي في روما، بحيث تصل إلى مطار إنتشون الدولي عبر "ميلانو" في حوالي الساعة 4 من مساء الغد الخميس. وعند وصولهم إلى كوريا الجنوبية، سيُطلب من جميع الركاب البقاء في مرافق محددة لمدة أربعة أيام ليتم فحصهم، وإذا تبين أن أي شخص في المجموعة لديه أعراض الإصابة بالفيروس، فسوف يتم وضع المجموعة بأكملها تحت حجر صحي لمدة أسبوعين، أما إذا لم يتم كشف أي حالات مؤكدة، فسوف يتعين على كل شخص منهم أن يعزل نفسه في منزله لمدة 14 يوما.