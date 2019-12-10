الخطوط الجوية الكورية تعلق رحلاتها بين إنتشون وواشنطن

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قررت شركة الخطوط الجوية الكورية الجنوبية "كوريان إير" وقف رحلاتها بين إنتشون وواشنطن في الفترة من 13 أبريل إلى 31 مايو بسبب تأثيرات جائحة فيروس كورونا. وأعلنت الشركة عن هذا أمس الثلاثاء، موضحة أن الرحلات الجوية التي تربط بين المدينتين ستستمر في العمل ثلاث مرات في الأسبوع حتى يوم 12 أبريل قبل تنفيذ التعليق المؤقت. وتشمل المدن الأمريكية الأخرى الخاضعة لنفس التعليق كلا من: بوسطن ودالاس وسياتل ولاس فيغاس وهونولولو، كما سيتم تعليق رحلات الشركة إلى مدينتيْ تورنتو وفانكوفر الكنديتيْن. ومن ناحية أخرى، ستستمر رحلات الخطوط الجوية الكورية إلى كل من: لوس أنجلوس ونيويورك وسان فرانسيسكو وشيكاغو وأتلانتا. وقالت شركة "كوريان إير" إنها اتخذت هذا القرار في ضوء عوامل مختلفة من المرجح أن تقلل الطلب على السفر بسبب فرض السلطات في الولايات الأمريكية حجرا ذاتيا على جميع القادمين إليها من الخارج، لاحتواء انتشار فيروس كورونا-19.