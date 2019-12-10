الأحزاب السياسية تطلق حملاتها الانتخابية رسميا

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بدأت الأحزاب السياسية في كوريا الجنوبية الحملات الانتخابية رسميا، استعدادا للانتخابات العامة المقرر لها يوم 15 أبريل الجاري.وقام رئيس الوزراء السابق والرئيس المشارك للجنة الانتخابية في الحزب الديمقراطي الحاكم "لي ناك يون"، والذي سيترشح لمقعد برلماني في منطقة "جونغ روه"، بزيارة لمتجر في المنطقة لكسب تأييد الناخبين.ويخطط الحزب الديمقراطي والحزب الفضائي التابع له لتنظيم حفل مشترك بمناسبة الافتتاح الرسمي للحملات الانتخابية في مقر البرلمان بعد ظهر اليوم.كما عقد رئيس حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي "هوانغ كيو آن" -الذي يرشح نفسه في منطقة "جونغ روه" أيضًا- مؤتمرًا صحفيًّا في حوالي منتصف ليلة الأربعاء في ميدان "كوانغ هوا مون" في وسط سيول، للإعلان عن عزمه على الفوز بالمقعد.كما أطلق المرشحون من أحزاب المعارضة الصغيرة الأخرى، بما في ذلك حزب العدالة وحزب معيشة الشعب، حملات انتخابية جادة.