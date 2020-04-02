أكثر من 200 كوري يغادرون إيطاليا في الرحلة الثانية المستأجرة

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غادرت الرحلة الثانية التي رتبت لها الحكومة الكورية وعلى متنها أكثر من 100 مواطن كوري جنوبي، إلى سيول، من إيطاليا التي تضررت بشدة من تفشي فيروس كورونا الجديد.وقد وصلت الرحلة الأولى أمس الأربعاء وعلى متنها 309 من المواطنين الكوريين.وقالت سفارة كوريا الجنوبية في إيطاليا إن الرحلة الثانية أقلعت من مطار فيوميتشينو الدولي في روما في الساعة 5:50 مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع أن تصل إلى مطار إنتشون الدولي في الساعة 4 من مساء اليوم الخميس، وسوف تتوقف في ميلانو لاستقبال 91 راكبًا إضافيًّا.وبعد الوصول إلى كوريا الجنوبية، سيُطلب من جميع الركاب البقاء في مرافق محددة لمدة أربعة أيام ليتم اختبارهم.وإذا تبينت إصابة أحد الركاب، فسيتم وضع المجموعة بأكملها في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، أما إذا لم تكن هناك حالات إصابة مؤكدة فسوف يتعين على كل شخص أن يعزل نفسه في منزله لمدة 14 يومًا.