الرئيس الكوري يعرب إرادة بلاده مشاركة خبرتها في فيروس كورونا مع العالم

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تحدث الرئيس "مون جيه إين" مع رئيسة الوزراء الدانمركية "ميت فريدريكسن" عبر الهاتف أمس الخميس، لمناقشة التعاون في التصدي لوباء كورونا-19 العالمي.وقال المتحدث باسم الرئاسة "كانغ مين صوك" في مؤتمر صحفي إن الرئيس "مون" أعرب خلال المحادثات عن رغبة بلاده في تبادل خبراتها وتجربتها في الحجر الصحي والبيانات السريرية مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الدانمارك.وشدد الرئيس "مون" على أهمية التنسيق الدولي لإنهاء تفشي الوباء في أسرع وقت ممكن، واقترح التعاون الوثيق لتقليل التداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس، وتسهيل التجارة بين دول العالم.من جانبها قالت "فريدريكسن" إن حكومتها تتطلع إلى العمل مع كوريا الجنوبية، خاصة في الوقت الذي تمثل فيه الكمية المتاحة من المنتجات الطبية قضية حرجة في بلادها.وقد أظهرت رئيسة الوزراء الدانمركية اهتمامًا كبيرًا باستيراد أدوات الاختبار والأجهزة الطبية الكورية الجنوبية. وطلب منها "مون" أن تذكر ما تحتاجه الدانمرك، قائلًا إن كوريا الجنوبية ستفكر بنشاط في الدعم طالما سمحت الظروف بذلك.