واشنطن تحث بيونغ يانغ على إطلاق سراح السجناء الدينيين وسط تفشي كورونا

حثت وزارة الخارجية الأمريكية كوريا الشمالية ودولًا أخرى على الإفراج الفوري عن مئات الآلاف من السجناء الدينيين وسط تفشي وباء كورونا-19.جاءت تلك الدعوة أمس الخميس في مؤتمر عبر الهاتف للسفير الأمريكي العام للحرية الدينية الدولية "سام براونباك".وقال السفير الأمريكي إن وباء كورونا-19 يجعل الوضع أكثر إلحاحًا، خاصة في الدول الاستبدادية المعروفة بقمع الأقليات الدينية.وأشار إلى أن الصين وإندونيسيا وإيران وإريتريا وكوريا الشمالية وروسيا وفيتنام لديها أعداد كبيرة من سجناء الرأي الدينيين في السجون.كما أكد "براونباك" على أن عدد السجناء في كوريا الشمالية مرتفع للغاية، وأضاف أن ذلك سيعرضهم لعدوى الفيروس أكثر من اللازم.